Es war nicht der erste Einsatz dieser Art: Bei Kleinkühnau hat am Freitagabend ein Holzpolter in Flammen gestanden.

Erneut brennt ein Holzpolter in Dessau-Roßlau - Feuerwehren legen Schaumdecke über Brandstelle

In der Ortslage Kleinkühnau ist am Freitagabend ein Holzpolter niedergebrannt.

Dessau/MZ. - In Dessau-Roßlau ist am Freitagabend, 7. November, erneut ein Holzpolter niedergebrannt. Der entstandene Brandschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr war gegen 19 Uhr zu einem Brand nördlich der Ortslage Kleinkühnau alarmiert worden. Bereits auf der Anfahrt war aus dem betroffenen Waldgebiet ein heller Feuerschein sichtbar. An der Einsatzstelle wurde dann ein brennender Holzpolter festgestellt. Dieser hatte eine Grundfläche von zwölf mal vier Metern. Das Holz war etwa 1,80 Meter hoch aufgestapelt.

„Der Holzpolter muss schon einige Zeit gebrannt haben, da die Holzstämme schon deutliche Abbranderscheinungen aufwiesen“, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Die Brandbekämpfung war aufwändig: In der Reppichauer Straße wurde eine Wasserentnahmestelle über einen Hydranten aufgebaut und die Wasserversorgung anschließend über einen Pendelbetrieb sichergestellt.

Nachdem die Brandbekämpfung Wirkung gezeigt hatte, wurde der gesamte Holzpolter mit einer Schaumdecke abgedeckt.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Kühnau, Alten, Mosigkau und Waldersee mit sieben Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.