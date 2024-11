Festnahme in Nordrhein-Westfalen Ermittler aus Dessau überführen irische Bande: Bundesweit 50 Wohnungseinbrüche vor Aufklärung

Ermittler der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau haben ein Bande auffliegen lassen, die für mindestens 50 Wohnungseinbrüche in ganz Deutschland verantwortlich ist. Der Zugriff erfolgte an der niederländischen Grenze. Zwei Tatverdächtige sitzen in U-Haft.