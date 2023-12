Bauarbeiten Erleichterung an der Elbebrücke Roßlau - Fahrbahnübergang im zweiten Anlauf eingesetzt

An der Roßlauer Elbebrücke ist in der Nacht vom Freitag der so genannten Fahrbahnübergang eingesetzt worden. Die Brücke soll noch bis Montag gesperrt sein.