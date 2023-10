Brücke zwischen Dessau und Roßlau Hat ein Messfehler zur Panne an der Elbebrücke geführt? Neue Sperrung noch 2023 möglich

Nach der Panne bei Bauarbeiten an der Roßlauer Elbebrücke am Wochenende 21. und 22. Oktober wird im Landesbaubetrieb Ost immer noch nach dem Fehler - und nach einem Ausweg gesucht. So ist der aktuelle Stand.