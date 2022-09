Dessau/MZ - Die Stadtwerke Dessau wollen vermeiden, dass ihre Kunden wegen der steigenden Energiekosten im kommenden Jahr hohe Nachzahlungen stemmen müssen und dadurch in finanzielle Schieflage geraten. Daher passt der Stadtwerkekonzern die Abschlagzahlungen mit Beginn der erhöhten Gas- und Strompreise an und informiert seine Kunden über die dann fälligen Gebühren. Das erklärte das Unternehmen am Montag in einer Mitteilung.

Zählerstand muss nicht abgelesen werden

„Es wird eine Verbrauchsabgrenzung zum Stichtag der Preisanpassung vorgenommen und der Zählerstand auf Basis des bisherigen Verbrauchs ermittelt. Eine separate Ablesung ist nicht erforderlich“, so die Stadtwerke.

Darüber hinaus hat der Versorger sein Beratungsangebot erweitert. Das zwischenzeitlich geschlossene Kundencenter im Hauptgebäude in der Albrechtstraße wird wieder geöffnet. Die Stadtwerke empfehlen Kunden, die Sorge haben, die Kosten nicht mehr stemmen zu können, rechtzeitig Kontakt aufzunehmen. „Der erste und wichtigste Schritt für die Betroffenen ist, umgehend Beratung und Hilfe in Anspruch zu nehmen“, sagt Sebastian Sauer, Sozialmanager bei den Stadtwerken.

Tarifcheck könnte ich lohnen

Danach könne man gemeinsam die Situation besprechen und individuelle Lösungen abstimmen. Ob besondere Ratenzahlungen vereinbart werden, ein Rechnungsaufschub gewährt oder eine Mahnsperre eingerichtet wird, hänge immer von den individuellen Rahmenbedingungen ab. Klar sei aber: „Je eher wir miteinander ins Gespräch kommen, desto gezielter und zügiger können wir hierbei handeln“, so Sauer. Er rät auch zu einem Tarifcheck und einem genauen Blick auf den Verbrauch. Sei der stark gestiegen, könne man die Ursache dafür suchen. Bei Bedarf helfe man auch bei der Kontaktaufnahme mit Ämtern, etwa dem Sozialamt oder dem Jobcenter.

Die Stadtwerke hatten vor einer Woche bekanntgegeben, dass sie Gas-, Strom- und Fernwärmepreise teils um 50 Prozent erhöhen. Neukunden außerhalb Dessau-Roßlaus und Aken werden nicht mehr aufgenommen und zahlen außerdem mehr als Bestandskunden, die die Stadtwerke schützen wollen.