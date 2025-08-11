Festakt in der Grundschule am Luisium Einschulung in Waldersee: Neuer Direktor, 64 Abc-Schützen und eine Spendenaktion nach Feuerdrama
In Waldersee hat am Sonnabend nicht nur für 64 Kinder der Schulalltag begonnen, neu ist auch Schulleiter Christoph Roßner. Für eine Abc-Schützin und ihre Familie wurde nach Brand Spendenaktion gestartet.
11.08.2025, 09:49
Waldersee/MZ. - „Wisst ihr was Kinder, eines haben wir gemeinsam. Ich werde heute hier auch eingeschult“, bemerkte Christoph Roßner am Samstag im Rahmen der Feierlichkeiten für die Abc-Schützen in der Turnhalle der Grundschule am Luisium.