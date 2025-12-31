Für Rettungskräfte ist die Silvesternacht längst eine schwierige geworden. Die Roßlauer Kameraden reagieren mit einem Appell. Auch das DRK in Dessau-Roßlau wirbt um Verständnis.

Roßlau/MZ. - Kurz vor dem Jahreswechsel hat die Freiwillige Feuerwehr Roßlau mit einem Video für ein vernünftiges Miteinander in der Silvesternacht in Dessau-Roßlau geworben.

„Einsatzkräfte sind keine Gegner. Keine Zielscheiben“, schrieben die Kameraden mit Nachdruck und erinnerten an eines: „Sie gehen dorthin, wo es brennt. Wo andere weglaufen. Wo Hilfe gebraucht wird.“ Und: „Wir kommen, wenn ihr uns ruft. Ohne Fragen. Ohne Vorurteile. Respekt rettet Leben – deins vielleicht auch.“

In den Vorjahren haben sich in der Silvesternacht Angriffe auf Einsatzkräfte gehäuft – auch in Anhalt waren Retter mit Feuerwerksraketen attackiert worden. Die Feuerwehren in Dessau-Roßlau sichern den Jahreswechsel mit zahlreichen Einsatzkräften ab.

Auch das DRK warb für einen friedlichen Jahreswechsel. „Hinter jeder Uniform steckt ein Mensch", heißt es zu einem Bild von Einsatzkräften aus Dessau-Roßlau. „Ein Mensch mit Familie.Mit Kindern, die sich nichts sehnlicher wünschen, als dass Mama oder Papa am nächsten Tag wieder gesund nach Hause kommen. Mit Partnerinnen und Partnern, die den 1. Januar gern gemeinsam beginnen würden. Während viele feiern, verbringen diese Menschen ihre Feiertage auf der Wache –um zu helfen. Menschen mit medizinischen Notfällen, die jeden treffen können. Aber auch denen, die sich mit Alkohol überschätzen oder durch Feuerwerk sich selbst oder andere schwer verletzen.“

Es folgt ein Appell - und ein Hinweis. „Bitte werft keine Böller auf unsere Fahrzeuge. Unsere Rettungsmittel führen Sauerstoff mit – und wer im Chemieunterricht aufgepasst hat, weiß: Sauerstoff + Feuer = extreme Brandgefahr. Für alle anderen: Das ergibt ein sehr großes Feuer – und ist absolut lebensgefährlich.“