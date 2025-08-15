Während der Ernst des Lebens für die Sechst- bis Zwölftklässler des Dessauer Liborius-Gymnasiums bereits am Montag wieder losging, hatten die Fünftklässler noch einen Tag Schonfrist.

Eine starke Gemeinschaft - Liborius-Gymnasium begrüßt seine 87 Fünftklässler mit besonderer Feier

In der vollbesetzten Aula begrüßte der Schulleiter Benedikt Kraft die Fünftklässler und ihre Begleiter.

