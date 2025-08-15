weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Während der Ernst des Lebens für die Sechst- bis Zwölftklässler des Dessauer Liborius-Gymnasiums bereits am Montag wieder losging, hatten die Fünftklässler noch einen Tag Schonfrist.

Von Danny Gitter 15.08.2025, 10:18
In der vollbesetzten Aula begrüßte der Schulleiter Benedikt Kraft die Fünftklässler und ihre Begleiter.
In der vollbesetzten Aula begrüßte der Schulleiter Benedikt Kraft die Fünftklässler und ihre Begleiter. FOTO: DANNY GITTER

Dessau/MZ. - Während der Ernst des Lebens für die Sechst- bis Zwölftklässler des Liborius-Gymnasiums bereits am Montag wieder losging, hatten die Fünftklässler noch einen Tag Schonfrist.