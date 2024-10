Ein Einbruch in Büros im Dessauer Fürst-Leopold-Carré ist der Polizei in Dessau-Roßlau am Dienstag, 29. Oktober, telefonisch gemeldet worden.

Einbrecher dringen in Büros im Dessauer Fürst-Leopold-Carré ein: Tresor wird aufgebrochen

Dessau/MZ. - Ein Einbruch in Büros im Dessauer Fürst-Leopold-Carré ist der Polizei in Dessau-Roßlau am Dienstag, 29. Oktober, telefonisch gemeldet worden. Vor Ort wurde bekannt, dass sich unbekannte Täter zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag 7 Uhr, Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatten.

In einer der oberen Etagen gelangten die Einbrecher durch Gewaltanwendung in die dortigen Büros. Diese wurden nach Wertgegenständen durchsucht. In einem Büro wurden ein Tresor und die darin befindlichen Geldkassetten gewaltsam geöffnet und das darin aufbewahrte Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich entwendet.

Insgesamt entstand bei dem Einbruch ein Gesamtschaden von circa 4.000 Euro.