Ein Tagebuch kehrt heim

Dessau/MZ - Er gehört in Dessaus reicher Musikgeschichte in die Reihe der vier Großen zwischen 1739 und 1902: Dem fürstlich-anhaltischen Musicdirector Friedrich Wilhelm Rust, dem Herzoglich-Anhalt-Dessauischen Hofkapellmeister Friedrich Scheider und dem Hofkapellmeister Rudolf Eduard Thiele folgte der Komponist und alleinige Hofkapellmeister August Klughard.

August Klughardt Stadtarchiv

Anlässlich dessen 175. Geburtstages ist am Sonnabend im Rangfoyer des Anhaltischen Theaters Dessau eine Ausstellung eröffnet worden. Klughardt führte die Dessauer Hofkapelle zu neuen musikalischen Höhen, hieß es in der Laudatio von Stadtarchivar Frank Kreißler und dem Vortrag von Musikwissenschaftler Marco Zabel übereinstimmend. Klughardt, geboren am 30. November 1847 in Köthen, feierte Triumphe als Operndirigent und Pianist und machte Dessau nach seiner Berufung zum Hofkapellmeister ab 1883 zu einer Wagner-Hochburg.

Spannender Vortrag und handschriftliche Dokumente

Neben Texten und Bildern zum Leben und Werk August Klughardts sind in der Ausstellung Originaldokumente aus dem Klughardt-Nachlass im Stadtarchiv, eine für die Hofkapelle angeschaffte historische Posaune sowie ein von August Seelmann geschaffenes Ölgemälde Klughardts zu sehen.

Über diesen Nachlass wusste Zabel nicht nur viel zu erzählen, er konnte am Samstag auch etwas zurückführen in die Stadt von Klughardt künstlerischem Schaffen: So übergab Zabel neben vielen Theaterprospekten, Zeitungsberichten und -kritiken auch ein original Klughardt-Tagebuch aus dessen Zeit als Hofkapellmeister in Neustrelitz von 1873 bis 1882. „Denn die Dokumente können nirgendwo anders hingehören als nach Dessau“, ist Zabel überzeugt. Gemeinsam mit dem Dessauer Komponisten und Hochschullehrer Günther Eisenhardt gab Zabel 2002 im Universitätsverlag Potsdam eine Arbeit über Klughardt heraus. Auch darin spielen Tagebuchnotizen und persönliche Korrespondenzen eine Rolle. Das Tagebuch selbst hatte Eisenhardt im Zuge einer Haushaltsauflösung von Klughardts Enkelin Margarete Gerlach übereignet bekommen mit deren Worten: „Behalten Sie es, solange sie wollen. Aber machen Sie etwa Ordentliches draus“, erinnert sich Zabel gut an die Worte des 2003 verstorbenen Dessauer Musikpädagogen un Wissenschaftlers Günther Eisenhardt. Nun also hat das Tagebuch seinen guten Weg in das Stadtarchiv Dessau-Roßlau gefunden.

Romantische „Schilf-Lieder“ erklingen im Foyer

Die Veröffentlichung der im Tagebuch enthaltenen Beschreibung der ersten Bayreuther Festspiele 1876 von Klughardts Hand und eines vorangegangenen Briefwechsels mit Richard Wagner setzt einen zusätzlichen thematischen Schwerpunkt. Zabel spricht in seinem Vortrag sowohl die große Verehrung Klughardts für Wagner, als auch vom späteren Lösungsprozess. Dieser brachte ihn näher an die Arbeit von Franz Liszt und Robert Schumann.

Als äußerst schöpferischer und fleißiger Komponist spiegelt Klughardt in seiner Musik als konservativer Komponist das romantische Ideal seiner Zeit mit traditioneller Harmonik und melodiösem Erfindungsreichtum. An dem wiederum konnten auch die Besucher der Ausstellungseröffnung teilhaben und den „Schilfliedern“ lauschen. Dargeboten von David Werner (Oboe), Svetla Kambourova (Viola) und Sebastian Kennerknecht (Klavier).

Die Ausstellung ist bis zum 27. November während der Öffnung des Anhaltischen Theaters an Vorstellungstagen zu sehen. Der Eintritt ist frei.