Seit 35 Jahren ist die Reinhard Herzer Möbelfertigung in Dessau erfolgreich am Markt. Hier werden hauptsächlich auf Kundenwunsch Fronten hergestellt und neu beschichtet. Heute wird das Unternehmen von Anne Erikson geführt - doch der Weg war kein leichter.

Ein großes Herz für Möbel: Reinhard Herzer Möbelfertigung in Dessau ist seit 35 Jahren erfolgreich am Markt

Anne Erikson ist Geschäftsführerin der Firma Reinhard Herzer in der Köthener Straße in Dessau. Diese feiert ihr 35. Jubiläum.

Dessau/MZ. - Bereits 35 Jahre erfolgreich am Markt ist die Reinhard Herzer Möbelfertigung in Dessau. Anne Erikson, die Geschäftsführerin, ist stolz, das mit ihrem Team geschafft zu haben. Denn selbstverständlich war das ganz und gar nicht. Doch seit Donnerstag hält sie die von der IHK ausgereichte Urkunde für die erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit in den Händen.