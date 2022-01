Ein gebürtiger Dessauer schreibt über die Episoden des Erwachsenwerdens

Sören Stritzel hat seine Kindheit und Jugend in Dessau verbracht - und zog in die Welt. Heute ist er glücklicher Familienvater und Buchautor.

Dessau/MZ - Manchmal ist das Leben zum Schreien komisch. Allerdings braucht es oft erst ein bisschen Abstand, um über den alltäglichen Wahnsinn lachen zu können. Und eine gehörige Portion Humor.

Sören Stritzel alias Sören Pischki hat diese. Und mit der ihm eigenen Lockerheit nimmt er nicht nur seinen mitunter turbulenten Familienalltag als berufstätiger Ehemann und Vater zweier kleiner Töchter aufs Korn, sondern auch sich selbst. Was dem gebürtigen Dessauer bisher auf seinem Weg ins Erwachsensein widerfahren ist, hat der 35-Jährige aufgeschrieben.

Sechs Jahre hat Sören Stritzel Geschichten gesammelt

„Schlafentzug im Schlafanzug“ heißt sein Erstling, der im November erschien. Das Buch spannt den Lebensbogen vom Auszug aus dem geborgenen Dessauer Elternhaus und dem ersten Praktikum im Schwabenland über das Kennenlernen der späteren Ehefrau, Hochzeit, Schwangerschaft und Geburten. Von der sprichwörtlich schwäbischen Sparsamkeit bekommt der Autor einen lebhaften Eindruck. Seine erste Unterkunft dort - mit Toilette in der Küche - muss man wohl gesehen haben, um es sich vorstellen zu können. Fakt ist, die 171 Seiten sind pures Lesevergnügen - für junge Eltern ebenso wie für Großeltern oder Menschen, die sich gerade auf den Weg ins eigene Leben gemacht haben.

Sechs Jahre hat Sören Stritzel Geschichten gesammelt. Die ersten hat er -nach der Geburt seiner ersten Tochter 2016 - zunächst als Blog auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht. Da hatte sich eine kleine Fangemeinde gebildet. Als die Familie 2020 aus Thailand zurückkehrte, wo Sören Stritzel als Konstrukteur der Firma Bosch vier Jahre tätig war, „hatte ich die Idee, meine besten Texte in eine Geschichte zu packen.“ Gedacht getan.

„Wenn irgendwas passiert, was zu einer Geschichte taugt, mache ich mir schnell Notizen“

Geschrieben hat er zumeist nachts. „Wenn die Kinder, Frieda kam 2019 zur Welt, eingeschlafen sind oder früh, wenn sie noch schlafen“, erzählt er. Papier und Stift hat er immer dabei. „Wenn irgendwas passiert, was zu einer Geschichte taugt, mache ich mir schnell Notizen.“ Dass er mal ein Buch veröffentlichen wird, das stand für „Pischki“ schon mit 15 Jahren fest. „Ich habe Reime geliebt und war von Faust fasziniert, so dass ich auch ein komplettes Buch in Reimform schreiben wollte“, verrät er.

Das ist nicht ganz gelungen. Aber es sind auch Gedichte drin in seinem Erstlingswerk. Mit dem Wechsel zwischen Lyrik und Prosa wolle er sowohl Liebhaber von Prosatexten als auch Gedichtfans beglücken, erklärt er im Vorwort.

Es ist ein sehr persönliches Buch. Schonungslos offen. Familie, Freunde, Kollegen dürften sich wiedererkannt haben. Es habe keine Missstimmungen gegeben, versichert Sören Stritzel. Die Betreffenden hätten die Texte vorher gekannt und zum Teil habe er auch direkt bei ihnen nachgefragt, erklärt er. „Manchmal habe ich aber auch aus Rücksicht so viel anonymisiert, zusammengefasst und verfälscht, dass man die Personen nicht mehr wirklich zuordnen kann.“

Irgendwo zwischen Dresden und Dessau wird das neue Zuhause sein

Wenn Sören Stritzel nicht schreibt, macht er Musik, malt oder ist bei der Firma Bosch in Stuttgart, wo er ein 20-köpfiges Konstruktionsteam leitet. Auch in seine alte Heimat fährt er oft, um Eltern, Omas und Freunde zu besuchen. Damit das künftig öfter passiert, steht ein Umzug ins Haus. Irgendwo zwischen Dresden und Dessau wird das neue Zuhause sein. Dafür klopft das „Abenteuer Hausrenovierung“ an. Wenn das kein Stoff für Geschichten ist ...

Ist es. „Das wird das Nachfolgebuch“, ist Sören Stritzel überzeugt, der außerdem zwei weitere Buchprojekte in Planung hat. Dort sollen die Geschichten über Figuren aus dem Erstlingswerk weiter erzählt werden. Ein Thailand-Auswanderer und ein Veganer werden jeweils die Protagonisten sein. Und wer weiß, was noch kommt: Auserzählt ist das Leben von Stritzels Familie noch lange nicht, findet der.

Erhältlich ist das Buch „Schlafentzug im Schlafanzug“ bei Amazon und bald auch bei Thalia in Dessau. Wer beim Versandriesen sucht, sollte „Sören Pischki“ eingeben und die Kategorie Bücher einstellen. Wenn man den Buchtitel ohne Kategorie eingibt, findet man sehr viele Angebote für Schlafanzüge.