Dessauer Zentrum erstrahlt ab Montag, 25. November, wieder im Lichterglanz des Adventsmarktes auf dem Markt vor dem Rathaus. Veranstalter und Macher haben am Mittwoch Neues und Bekanntes vorgestellt. Besucher dürfen sich vor allem auf die EisArena freuen.

Echtes Eis und wieder ein echter Baum: Das bietet der Adventsmarkt in Dessau ab dem 25. November

Dessau/MZ. - „Alle Jahre wieder“: Das geflügelte Wort aus dem Liedbuch für die Vorweihnachtszeit beschreibt nicht nur das auf Erden niedergekommene Christuskind, sondern es gilt auch für den Dessauer Adventsmarkt vor den Toren des Rathauses. In diesem Jahr wird der Markt am Montag, 25. November, seine Pforten öffnen und kann über das Fest hinaus bis in das neue Jahr besucht werden.