Ab Sonnabend, 28. Juni, fahren die Straßenbahnen in Dessau-Roßlau seltener. Eine Ausnahme ist das Stadtfestwochenende.

DVG reduziert Fahrplan in den Sommerferien - Das wird als Grund genannt, dieser Takt wird gefahren

Straßenbahn der DVG in Dessau

Dessau-Rosslau/MZ. - Von Sonnabend, 28. Juni, bis zum 9. August verkehren die Straßenbahnlinien 1 und 3 an Samstagen jeweils ganztägig im 30-Minuten-Takt – analog zum regulären Sonntagsfahrplan. Das hat die Dessauer Verkehrs GmbH (DVG) in einer Presseinformation mitgeteilt.

DVG will in den verkehrsschwächeren Sommermonaten gezielt neue Straßenbahnfahrer ausbilden

Man wolle die verkehrsschwächeren Sommermonate nutzen, um gezielt neue Straßenbahnfahrer auszubilden. Dabei stehen nach Angaben der Stadtwerke „praxisnahe Schulungen, die Weiterentwicklung der fachlichen Kompetenzen sowie die sicherheitsrelevante Ausbildung im Vordergrund“. Die DVG setze langfristig auf den Ausbau und Erhalt des Straßenbahnverkehrs als umweltfreundlichen und zukunftsfähigen öffentlichen Nahverkehr.

Eine Ausnahme vom Sommerfahrplan bildet das Dessauer Stadtfest vom 4. bis 6. Juli . Um den Besuchern eine sichere und bequeme An- und Abreise zu ermöglichen, erweitert die DVG an diesen Tagen das Fahrtenangebot.

Zum Stadtfest-Wochenende Anfang Juni erweitern die Dessauer Verkehrsbetriebe das Angebot

Am Freitag, 4. Juli, und am Samstag, 5. Juli, verkehren die Straßenbahnlinien 1 und 3 tagsüber nach dem regulären Samstagsfahrplan. Zusätzlich wird das Fahrplanangebot für die Straßenbahnlinien 1 und 3 sowie für die Nachtbuslinien N1 bis N6 in den Abendstunden ausgeweitet. Der Fahrbetrieb wird bis etwa 1 Uhr verlängert.

Zur Bewältigung des erhöhten Fahrgastaufkommens kommen auf den Nachtlinien große Stadtbusse zum Einsatz. Den ausführlichen Sonderfahrplan können Kunden online unter www.dvv-dessau.de/stadtfest2025 einsehen.

Alle aktuellen Fahrplaninformationen sind zu finden unter https://www.dvvdessau.de/verkehr/fahrplan-bus-und-strassenbahn/.