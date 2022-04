Dromedardame „Greta“ zurück vom Liebesurlaub - Tierpark Dessau freut sich über Uhu-Nachwuchs

Dessau/MZ - Gute Nachrichten zum Start in den April: Dromedarweibchen „Greta“ ist am Dienstagmorgen von ihrem Liebesausflug aus Mecklenburg-Vorpommern zurückgekehrt. Das hat der Dessauer Tierpark mitgeteilt. Für mehr als fünf Wochen war „Greta“ zu Gast im Tiererlebnispark Müritz in Grabowhöfe und hat dort ausreichend Zeit mit Dromedarhengst „Akim“ verbracht. Wie erfolgreich diese Begegnung war, wird sich im nächsten Jahr zeigen. Nach einer Tragzeit von mehr als einem Jahr könnte sich dann im Dessauer Tierpark Nachwuchs einstellen.

Freude auch über den Känguru-Nachwuchs

Zahlreicher Nachwuchs tummelt sich bereits jetzt in den Gehegen rund um das Mausoleum. Neben den Harzer Ziegen, den Deutschen Karakulschafen, den Bennetkängurus und den Weißgesichtsseidenäffchen hat in der vergangenen Woche auch das Kattaweibchen „Cera“ den erwarteten Nachwuchs zur Welt gebracht. Freude gibt es auch anderswo: Unter den weichen Federn von „Lena“, dem Sibirischen Uhuweibchen, sitzen vier kleine Federbälle, die dank mütterlicher Fürsorge täglich an Größe gewinnen und sich bald vielleicht aus dem Nest herauswagen.

Das Katta-Weibchen hat ebenfalls Nachwuchs. Tierpark

Damit nicht genug: Die Wellensittiche und weitere gefiederten Bewohner des Tierparks sind bereits beim Nestbau oder in der Balz. Dabei werben die Männchen um die Gunst der Weibchen. In den nächsten Wochen wird unter anderem noch Nachwuchs bei dem Harzer Höhenvieh und bei den Streifenhörnchen erwartet.

Tulpen nachgepflanzt

Aber nicht nur bei der Fauna entwickelt es sich im Tierpark Dessau. Trotz der derzeit wieder kühleren Temperaturen hat sich auch schon der Frühling wieder gezeigt. Die Tulpenwiese vor der Kragenbäranlage wurde im vergangenen Jahr noch einmal nachgepflanzt, so dass in diesem Jahr mehr als 2.500 Tulpen erwartet werden. Die kleinen Zwergtulpen haben die Saison bereits eröffnet.

Ab Sonntag, 3. April, werden im Dessauer Tierpark der Kuhstall und das Terrarium wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Allerdings nur mit einer Mund-Nasenschutzmaske.