Nach eineinhalb Wochen harter Vorbereitung ist der Dessau-Roßlauer HV am Freitagabend, 25. Juli, in Leipzig gefordert.

Dessau-Rosslau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV steht vor seinem ersten Testspiel: In der Kleinen Arena in Leipzig trifft das Team vom neuen Trainer Vanja Radic am Freitag, 17 Uhr, auf Erstligist SC DHfK Leipzig.

Die Leipziger haben sich nach einer enttäuschenden Rückrunde von Trainer Runar Sigtryggsson getrennt und versuchen mit dem 46-jährigen Spanier Raul Alonso einen Neufang. Alonso war zuletzt beim nordmazedonischen Meister RK Eurofarm Pelister tätig, kennt die erste Bundesliga aber von seiner Zeit von 2021 bis 2024 beim HC Erlangen.

Ihr erstes Testspiel gewannen die Leipziger am Mittwoch gegen Drittligist Erzgebirge Aue, bei dem jetzt Uwe Jungandreas an der Seitenlinie steht. Das Spiel wurde in der Sachsenhalle in Chemnitz ausgetragen. Vor 650 Zuschauern siegten die Leipziger mit 37:34. Bester Torschütze war Kapitän Lukas Binder. Der neue isländische Spielmacher Blaer Hinriksson erzielte sieben Treffen. Neben Hinriksson hat Leipzig in der Sommerpause auch Tom Koschek (VfL Gummersbach), Tomas Mrkva (THW Kiel), Adam Lönn (Pays d'Aix) und Tomas Piroch (Wisla Plock) verpflichtet. Sieben Spieler verließen den Verein. Zuletzt Trainersohn Andri Mar Runarsson (HC Erlangen).

Für den Dessau-Roßlauer HV geht es nach dem Test in der kommenden Woche in ein Trainingslager nach Großwallstadt. Dort steht am Mittwoch ein Test gegen Erstligist Wetzlar an. Am Wochenende startet das Team dann beim Untermain-Cup.