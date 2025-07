Einer jungen Radfahrerin wurde am Dienstagabend in Zerbst der Rucksack gestohlen.

Dessau/Zerbst/MZ. - Einen besonders dreisten Diebstahl hat es am späten Dienstagabend, 8. Juli, in Zerbst gegeben.

Eine 28-Jährige war mit ihrem Fahrrad gegen 22 Uhr in der Friedrich-Naumann-Straße in Zerbst unterwegs, als sie plötzlich von einem ihr unbekannten E-Bike-Fahrer überholt wurde. Der Mann ergriff beim Vorbeifahren nach ihrem Rucksack, den sie auf dem Gepäckträger ihres Rades deponiert hatte und flüchtete damit in Richtung Bahnhof.

In dem Rucksack befand sich neben persönlichen Papieren auch das Handy der Frau. Die Schadenshöhe wurde insgesamt mit circa 520 Euro angegeben.