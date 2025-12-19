Es ist ein dreister Betrug, der erst auffiel, als die Frau und ihr Lebenspartner aus Dessau eine Mahnung erhielten.

Dreiecksbetrug bei Ersatzteil für Toilettenspülung - Wie die Betrüger ein Paar aus Dessau austricksten

Dessau-Rosslau/MZ. - Vermutlich einem Dreiecksbetrug sind eine 44-jährige Frau aus Dessau-Roßlau und ihr Lebenspartner zum Opfer gefallen. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Beide hatten Ende Oktober bei einem Anbieter auf einer Verkaufsplattform im Internet ein Ersatzteil für eine Toilettenspülung bestellt. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgte an den vermeintlichen Verkäufer. Der Artikel wurde auch geliefert. Der Verkäufer hat jedoch vermutlich den Artikel nicht selbst erworben und versandt, sondern diesen einfach in einem Baumarkt im Namen der Geschädigten bestellt und dann liefern lassen. So konnte er den Kaufpreis kassieren, ohne dafür eine Gegenleistung zu erbringen.

Aufgefallen ist dies erst, als die Frau und ihr Lebenspartner vor kurzem von dem Baumarkt eine entsprechende schriftliche Zahlungsaufforderung in Form einer Mahnung über knapp 75 Euro erhielten. Eine entsprechende Strafanzeige wurde schriftlich im Polizeirevier Dessau-Roßlau erstattet.