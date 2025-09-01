Bei bestem Wetter hat am Samstag wieder der „Fun & Firmencup“ des Heimat- und Traditionsvereins Großkühnau am Kühnauer See stattgefunden.

Drachenbootrennen auf dem Kühnauer See. Zum Beginn des Wettkampfes wurde das neu erworbene H-Dragons-„Smallboat“ auf den Namen Spirit getauft.

„Das Event hatte am Morgen mit der Taufe des neuen Drachenboots des Vereins auf den Namen „Spirit“ begonnen“, erzählte Lars Jahn von den H-Dragons, die dem Heimat- und Traditionsverein angehören. Ab 10 Uhr folgten dann die Wettkämpfe. Insgesamt 19 Freizeit- und Firmenteams aus Dessau und der näheren Umgebung nahmen an dem Wettkampf teil. Um 17 Uhr fand die Siegerehrung statt: Gewinner war das Team der Stromschnellen.

Wer noch Lust hatte, konnte noch etwas feiern. „Aber die meisten waren kaputt“, berichtete Jahn. Für reichlich Verpflegung sorgten ein Grillstand und eine Abi-Klasse, die Kuchen verkaufte. Eis, Süßigkeiten und Getränke seien im Angebot gewesen. „Es war ein rundum gelungener Tag. Und es wird ihn auch nächstes Jahr wieder geben. Das Rennen ist inzwischen schon Tradition“, so Lars Jahn.