Dieter Hallervorden ist am Montag in Dessau zum Ticket-Verkäufer geworden

Dieter Hallervorden beim Kartenvorverkauf in der Dessauer Touristinformation.

Dessau/MZ - Dessau-Roßlaus Ehrenbürger Dieter Hallervorden ist am Montag zum Ticket-Verkäufer geworden. Der Andrang war riesig und erste Veranstaltungen sind bereits ausverkauft.

Pünktlich um 13.30 Uhr betrat der 86-jährige Entertainer die Touristinformation im Dessauer Zentrum, um Karten für sein „Mitteldeutsches Theater“ in der Marienkirche zu verkaufen. Unzählige Fans kamen dem Angebot nach und ließen sich mit dem Künstler fotografieren oder direkt ihre Tickets mit einem Autogramm veredeln.

Das von Hallervorden gegründete Theater in der Dessauer Marienkirche wird am 4. September seinen Spielbetrieb aufnehmen. Seit Mitte April läuft der Vorverkauf. Fast 1.500 Tickets sind seither in den Tourist-Informationen der Stadtmarketinggesellschaft über den Tresen gegangen.