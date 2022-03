Diebe stehlen in Dessau zwei Fahrräder im Gesamtwert von über 3.000 Euro

Dessau/MZ - Fahrraddiebe haben am Montag zweimal zugeschlagen. An einer Straßenbahnhaltestelle in Alten wurde einem 74-Jährigen sein Elektrofahrrad gestohlen. Es war mittels zweier Seilschlösser zusammen mit dem Fahrrad seiner 65-jährigen Ehefrau gesichert.

Als das Paar zurückkam, fehlten das Elektrorad und die Schlösser. Schaden: circa 1.800 Euro. In der Weststraße wurde einer 65-Jährigen um die Mittagszeit das vor einer Verkaufseinrichtung abgestellte Fahrrad gestohlen. Der Schaden wurde mit circa 1.650 Euro angegeben.