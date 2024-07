Die Einbrecher kamen zwischen dem 6. Juni und dem 4. Juli auf das Firmengelände in Dessau.

Dessau/MZ. - Mehrere hundert Meter Kupferkabel haben unbekannte Täter aus einer Werkhalle im Westen der Stadt Dessau entwendet. Dies zeigte der Objektverantwortliche des Betriebes am Donnerstag im Polizeirevier Dessau-Roßlau an.

Seinen Schilderungen zufolge sind die Unbekannten im Zeitraum vom 6. Juni bis 4. Juli in die Werkhalle auf dem Gelände eingedrungen. Das Kabel war in der Halle in einer Höhe von zwölf Metern angebracht. Es diente der Stromzufuhr für einen Kran. Der Stehlschaden wurde mit 1.200 Euro angegeben. Der Gesamtschaden des Einbruchs wird auf 40.000 Euro geschätzt.