Einen Einbruch in seinen dienstlich genutzten Mercedes Sprinter hat ein 46-Jähriger im Polizeirevier Dessau-Roßlau angezeigt.

Diebe räumen Transporte leer - Hochwertige Werkzeuge für über 20.000 Euro in Dessau gestohlen

Tatort in der Heidestraße

Dessau/MZ. - Einen Einbruch in seinen dienstlich genutzten Mercedes Sprinter hat ein 46-Jähriger im Polizeirevier Dessau-Roßlau angezeigt.

Der Mann hatte den Transporter am Samstag, 28. Mai, gegen 15 Uhr auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz in der Heidestraße abgestellt. Als er am Montag, 2. Juni, gegen 19 Uhr zum Abstellort des Fahrzeuges zurückkehrte, musste er feststellen, dass sich Unbekannte gewaltsam Zugang zum Transporter verschafft hatten.

Die Täter entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge im Gesamtwert von über 23.000 Euro. Zudem entstand durch den Einbruch ein zusätzlicher Schaden von etwa 2.000 Euro am Fahrzeug.