Für das Kundenservice-Center gab es eine Planänderung: Es wird auch in der Antoinettenstraße 37 eingerichtet - und nicht in der Kavaliestraße 78

Dessau/MZ. - Die Dessauer Wohnungsbaugesellschaft wird wie geplant ab kommenden Dienstag, dem 1. April, ihre Geschäftstätigkeit am neuen Standort in der Antoinettenstraße 37 (Fürst Leopold Carré) aufnehmen. Wie die Geschäftsleitung am Donnerstag mitteilte, wurde der Umzug der Verwaltung des kommunalen Vermieters reibungslos über die Bühne gebracht.