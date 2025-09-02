Wirtschaftsminister Sven Schulze war vergangenen Woche zu Gast im Podcast „Kochen mit Köpfen“ von Jörg Bernstein. Der Dessauer FDP-Landtagsabgeordnete pellt Wurst mit dem Minister und redet über Fachkräftemangel.

Die Kunst des Wurstpellens: Warum CDU-Minister Schulze in Dessau einen Podcast bei einem FDP-Mann aufnimmt

Im Podcast kochen Jörg Bernstein (r.) und Wirtschaftsminister Sven Schulze gemeinsam und sprechen über Politik.

Dessau/MZ. - „…alle anderen Hinweise und Links findet ihr in den Shownotes“: Jan Schilling schaut fragend zu Jörg Bernstein. Kommt da noch was? Nein, offensichtlich nicht. „Du hast den Punkt vergessen und bist mit der Stimme nach oben gegangen.“ Schilling startet die Aufnahme neu, Bernstein sagt den Satz nochmals auf und setzt dieses Mal einen Punkt. „…findet ihr in den Shownotes.“ Jetzt passt es.