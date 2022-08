Dessaus ehemaliger Umweltamtsleiter Herbert Bode ist mit 86 Jahren gestorben

Dr. Herbert Bode hatte elf Jahre lang die Geschicke des Dessauer Umweltamtes geleitet. Zuletzt hatte er in einem Pflegeheim in Magdeburg gelebt. Nun ist er gestorben.

Dessau/MZ - Der frühere Leiter des Dessauer Umweltamtes und promovierte Chemiker, Herbert Bode, ist am 1. August gestorben. Der 86-Jährige lebte zuletzt in einem Pflegeheim in Magdeburg. Elf Jahre - von 1990 bis 2001 - stand er an der Spitze des Umweltamtes. Seine wichtigste Aufgabe war der Aufbau der Umweltverwaltung mit den Behörden von Naturschutz, Immissionsschutz, Wasser, Abfall und Altlasten.

Herbert Bode trat in einer sehr herausfordernden Zeit den Posten an: Elbe und Mulde waren stark verschmutzt, das Grundwasser war hoch belastet. Bode war vor 1990 Chemiker in der Filmfabrik Wolfen. 1986 will er dort öffentlich gefordert haben, den Betrieb aus Umweltschutzgründen zu schließen, „natürlich ohne Erfolg“, wie er zu seinem Abschied 2001 schilderte. In der Konsequenz sei er mit der Wende einer der ersten gewesen, die arbeitslos wurden.