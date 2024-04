Vor 30 Jahren ist die Johannisloge „Zu den drei Säulen“ in Dessau wieder mit Leben gefüllt worden, nachdem sie sowohl in der Nazi- als auch DDR-Zeit nicht mehr existent war. Nun plant die Loge, das ganze Jahr über ihr Jubiläum zu feiern. Was geplant ist und wer unterstützt werden soll.

Dessau/MZ. - Psst! „Dessaus bestgehütetes Geheimnis“ besteht in diesem Jahr seit 30 Jahren. Auf dieses Geheimnis macht ein großes Plakat am Logenhaus in der Ferdinand-von-Schill-Straße neugierig. Zum Teil mag es wohl stimmen, das mit dem Geheimnis. Was hinter verschlossenen Türen besprochen wird, bleibt auch da.