35 Foodtrucks und -stände machen ab diesem Freitag an der Sangerhäuser Marienkirche Station. Was die Veranstalter des Streetfood-Festivals für exotische Gerichte im Gepäck haben.

Lamaburger bis Insekten - Was zum Streetfood-Festival in Sangerhausen alles geboten wird

Zwar keine Krokodilspieße, wie auf dem Foto, aber Krokodilburger und vieles Andere soll es ab Freitag beim Streetfood-Festival an der Marienkirche in Sangerhausen geben.

Sangerhausen/MZ. - Die Plakate hängen in weitem Umkreis, auch in den sozialen Netzwerken wird stark für die Veranstaltung geworben: Der Platz an der Sangerhäuser Marienkirche soll sich ab diesem Freitag und das gesamte anschließende Wochenende über in eine Streetfood-Meile verwandeln. Nach Angaben der Veranstalter macht dann Europas größtes Streetfood-Festival dort Station.