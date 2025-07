Ein 31-jähriger wollte in der Nacht zu Donnerstag an einer Tankstelle in Naumburg mit Hilfe von Benzin und Glasflaschen Molotowcocktails bauen und vor Ort auch einsetzen. Gegen Polizisten setzte sich der vermutlich psychisch labile Mann später zur Wehr.

Benzin in Flaschen abgefüllt: Mann droht an Tankstelle mit Einsatz von Molotowcocktails

Zu einem Polizeieinsatz kam es in der Nacht zu Donnerstag an einer Tankstelle in Naumburg. Ein vermutlich psychisch angeschlagener Mann wollte vor Ort Molotowcocktails bauen und vor Ort einsetzen.

Naumburg/cm - Am Donnerstag kurz nach Mitternacht alarmierte eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Kösener Straße in Naumburg die Polizei. Eine offensichtlich psychisch labile Person hatte an einer Zapfsäule Benzin in mitgeführte Glasflaschen abgefüllt und Zeugen gegenüber angegeben, sich sogenannte „Molotowcocktails“ bauen und auch einsetzen zu wollen.

Polizeibeamte konnten den Mann von seinem Vorhaben abhalten und ihn bis zum Eintreffen eines Notarztes festhalten. Der Mediziner entschloss, den 31-Jährigen wegen seines geistigen Zustandes in eine psychiatrische Klinik einzuweisen, teilte ein Sprecher des Polizeireviers Burgenlandkreis am Donnerstag mit.

Daraufhin trat der Tatverdächtige gezielt nach den Einsatzkräften, wobei ein Polizist leicht verletzt wurde. Der Mann wird sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten müssen.