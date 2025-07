Eis, Cocktails und 60er-Jahre-Flair: Das neue „Sweet Sixty“ in der Wittenberger Collegienstraße ist mehr als eine klassische Eisdiele und kann auch für Feiern gebucht werden. Wer dahinter steckt.

Wittenbergs neue Eis-Bar: „Sweet Sixty“ in der Collegienstraße öffnet mit Retro-Konzept

Neueröffnung in Wittenberg

Darius Heyfelder (l.) und sein Vater Marcel Rother haben das „Sweet Sixty“ in der Wittenberger Collegienstraße 22 gemeinsam aufgebaut.

Wittenberg/MZ. - In der Collegienstraße, nur ein paar hundert Meter vom Marktplatz entfernt, leuchtet seit Kurzem ein knallpinkes Neon-Schild über dem Eingang – „Sweet Sixty“ steht in verspielter Schrift darauf geschrieben. Wer hier eintritt, wird augenblicklich in eine andere Welt gezogen: