Nach Totensonntag öffnet auch in Dessau der Adventsmarkt mit einer echten Tanne und einer echten Eisbahn. Welche Veränderungen es gibt und wie für Sicherheit gesorgt wird.

Dessaus Adventsmarkt öffnet schon am 24. November - Preis für Glühwein soll stabil bleiben

Dessau/MZ. - Noch deutet nur die große Tanne auf dem Dessauer Marktplatz darauf hin, dass hier in wenigen Wochen der Adventsmarkt stattfindet. Doch das wird sich bald ändern. In den nächsten Tagen beginnen die Händler sowie Veranstalter mit dem Aufbau ihrer Stände, der Echteisbahn und der Dekoration.