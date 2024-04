Stadtentwicklung Dessauer „Roko“ wird völlig umgebaut - 60 Wohnungen und mehr entstehen im früheren Krankenhaus

Im früheren Robert-Koch-Krankenhaus in der Köthener Straße in Dessau sind die Vorbereitungen für den Umbau in vollem Gange. In zwei Bauabschnitten entstehen 60 Wohnungen. Eine Seniorenwohnanlage wird es aber nicht, sagen Investor Peter Pfeffer und Betreiberin Swetlana Dießner vom gleichnamigen Pflegedienst. Was das Haus so besonders machen wird und wie es jetzt dort vorangeht.