  4. Zonen teilweise zu Kurz für Kontrollen: Dessauer Ortschaften wollen Tempo-30-Zonen ausweiten - Auch damit besser geblitzt werden kann

Nach einer Movelle der Straßenverkahrsordnung können Kommunen Tempo 30 nun einfacher anordnen. Mehrere Ortschaften wollen das nutzen.

Von Danny Gitter 30.09.2025, 11:00
Dessau/MZ. - Die im vorigen Jahr auf dem Weg gebrachte Novellierung der Straßenverkehrsordnung (StVO) bezüglich Tempo 30 in Kommunen, soll auch in Dessau-Roßlau umgesetzt werden. Die Gesetzesänderung sieht vor, dass auf kommunaler Ebene leichter Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 km/h angeordnet werden können, insbesondere im Bereich von Pflegeheimen, Kindergärten, Schulen und anderen sozialen Einrichtungen sowie entlang stark frequentierter Schulwege.