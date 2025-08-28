Dessauer Musiker feiert Premiere seines neuen Songs auf dem Heimat- und Schifferfest in Roßlau

Dessau/MZ. - Seit 2019 steht Frank Wedler als Hardy auf der Bühne. Mit Neufassungen von Titeln wie Im Osten geboren oder Blumen aus Eis habe er immer wieder seine Fans begeistert. Seine aktuelle Neuinterpretation gilt dem Hit Sag ihr auch aus dem Jahr 1979 von Gerd Christian. „Das ist schon ein besonderes Schmankerl“, erklärt Hardy im Gespräch mit der MZ. Das Lied sei für ihn ein Ohrwurm gewesen, den er schon lange habe selbst spielen wollen.