Gefeiertes Jubiläumskonzert Dessauer Kultband feiert 40. Geburtstag - Wie „Albatros“ entstand und warum man die „Ärzte“ coverte

Zu ihrem 40. Jubiläum hat die Dessauer Rockband „Albatros“ im ausverkauften Lokheim gespielt. Was Marko Fehler, Mario Rothe, Thomas Passek, Carsten Wegrzynowicz und René Kutschmann über die Anfänge, die Band „Die Ärzte“, Begegnungen mit der Stasi und zukünftige Konzerte erzählt haben.