Dessau/MZ. - Die ehemalige Stadträtin und Dessauerin Dr. Carina Harms ist im Umweltbundesamt (Uba) zum Amtsleitermitglied aufgestiegen und seit dem 1. April für die Leitung des sogenannten Zentralbereichs zuständig. Darüber informierte die Behörde am Mittwoch.

Harms ist gebürtige Dessauerin, und gilt als in der Stadt und in der Region gut vernetzt. Sie war bereits von 1999 bis 2007 Stadträtin der damaligen Stadt Dessau, von 2004 bis 2007 Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses der Stadt Dessau sowie von 2006 bis 2007 Mitglied der Synode der Landeskirche Anhalt. Seit August 2023 hat sie die Abteilung „Zentrale Dienste“ im Uba geleitet und wurde ab August 2024 mit der Wahrnehmung der Geschäfte für die Zentralbereichsleitung beauftragt.

Vor ihrer Zeit am Uba war sie am Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten kommissarische Präsidentin. Auch in der Berliner Senatsverwaltung sowie in dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten hatte sie Führungsverantwortung.

Harms tritt die Nachfolge von Wolfgang Scheremet an, der in den Ruhestand gegangen ist.

Neben dem Präsidenten und seinem Stellvertreter besteht die Führungsriege des Umweltbundesamtes auch noch aus fünf Fachbereichsleitern und der Leitung des Zentralbereichs, den nun Harms verantwortet. Sie ist unter anderem verantwortlich für Personal, Bau, IT und Finanzen.