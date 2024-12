Dessau/MZ/oml - Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat der Adventsmarkt in Dessau am Samstag pünktlich um 10 Uh geöffnet. Nach der Nachricht über Tote und Verletzte infolge des mutmaßlichen Terroranschlags in Magdeburg hatte Adventsmarktbetreiber Dirk Merkel den Markt am Freitag frühzeitig abgebrochen.

Die Entscheidung, den Markt am Samstag wieder zu öffnen, habe er sich nicht leicht gemacht, sagte er der MZ. Zuvor hatte es Gespräche mit Polizei, ordnungsamt und Rettungsdiensten gegeben. Man habe entschieden, die Sicherheitsvorkehrungen zu erhöhen, Sicherheitskräfte seien vor Ort. Merkel sagte, man wolle sich von dem perfiden Angriff nicht einschüchtern lassen. „Wir überlassen unser Land nicht den Feinden“, sagte er der MZ.

Schwere Fahrzeuge sperren die Zugänge für Autos ab. Foto: Thomas Ruttke

Merkel sagte, er könne aber jeden verstehen, der Angst habe, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. „Es kann jeder für sich entscheiden, ob er die nächsten drei Tage die Advents- und Weihnachtsmärkte besucht, wer sich unsicher fühlt, sollte lieber zu hause bleiben“, schrieb er auf Facebook.

In Quedlinburg wurde der Weihnachtsmarkt nach dem Anschlag in Magdeburg abgesagt, in Halle eröffnet er unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen aber ohne Musik.