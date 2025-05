Dessau-Roßlau/MZ. - Dessau-Roßlaus Feuerwehrleute sind am Montag, 12. Mai, nicht wirklich zur Ruhe gekommen: Nach einem schweren Verkehrsunfall am Morgen in der Junkersstraße, einem kleinen Flächenbrand in der Helmut-Kohl-Straße zur Mittagszeit und einem Brand im Müll eines Entsorgungsfahrzeuges am frühen Nachmittag waren die Kameraden am frühen Montagabend zum wiederholen Mal bei einem Waldbrand gefordert.

Gegen 18.45 Uhr erfolgte die Alarmierung zu einem Waldstück zwischen Roßlau und Streetz. Bereits auf der Anfahrt konnte eine deutliche Rauchentwicklung aus der gemeldeten Richtung festgestellt werden. An der Einsatzstelle ergab eine erste Lageerkundung, dass dort Wald auf einer Fläche von etwa 600 Quadratmetern brennt.

Zur Brandbekämpfung wurden drei Trupps mit Hohlstrahlrohren eingesetzt. Zwei Trupps mussten auf Grund der starken Rauchentwicklung unter Atemschutz arbeiten. Die Wasserversorgung konnte über einen Hydranten in der Galgenbreite in der Ortslage Roßlau im Pendelbetrieb der Löschfahrzeuge sichergestellt werden. Insgesamt wurden 18.000 Liter Wasser zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau und die Freiwilligen Feuerwehren Roßlau, Streetz und Meinsdorf mit acht Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften.