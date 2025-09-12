Tomislav Jagurinoski, Julius Drachau und Fritz-Leon Haake haben dem DRHV im Heimspiel gegen Potsdam gefehlt. Nun reagiert der Verein mit zwei Neuverpflichtungen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat auf die verletzungsbedingten Ausfälle von Tomislav Jagurinoski, Julius Drachau und Fritz-Leon Haake reagiert und sich kurzfristig verstärkt. Mit Niklas Döbbel und Sebastian Bialas stoßen zwei Talente vom Drittligisten SC Magdeburg Youngsters per Zweitspielrecht zu den Bibern. Bereits am Samstag im Auswärtsspiel gegen den HSC 2000 Coburg werden beide nach Angaben des Vereins im DRHV-Kader stehen.

Niklas Döbbel stand vergangene Saison schon einmal im SCM-Kader gegen den THW-Kiel

Döbbel trägt seit seinem zwölften Lebensjahr das SCM-Trikot und feierte in der vergangenen Saison beim Auswärtsspiel in Kiel sein Kaderdebüt in der Handball-Bundesliga für das Team von Bennet Wiegert. Der Linkshänder soll vor allem im Rückraum für Entlastung sorgen. Beim knappen 25:24-Heimsieg gegen Potsdam hatte Marcel Nowak vorige Woche fast durchspielen müssen.

Bialas, 2023 vom Northeimer HC nach Magdeburg gewechselt, ist als Spielmacher vorgesehen. Beide sind mit dafür verantwortlich, dass die Youngsters mit 4:2 Punkten stark in die Saison der 3. Liga Nord-Ost gestartet sind.

„Sebastian ist ein sehr guter Eins-gegen-eins-Spieler, der immer den Blick für den Nebenmann hat und seine Mitspieler in Szene setzt“, beschreibt Döbbel in einer Pressemitteilung des Vereins die Qualitäten seines Teamkollegen. Bialas wiederum hebt die Stärken des Linkshänders hervor: „Niklas ist ebenfalls ein sehr guter Eins-gegen-eins-Spieler und verfügt zudem über einen starken Wurf.“

DRHV-Cheftrainer Vanja Radić freut sich auf die Verstärkungen: „Beide sind gut ausgebildete Spieler, die in unser Spielsystem passen. In erster Linie sind wir dem SC Magdeburg dankbar, dass sie uns in dieser etwas angespannten Personalsituation die Möglichkeit geben, uns breiter aufzustellen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass viele Spieler aus der SCM-Schule ihren Weg in der 2. HBL und darüber hinaus geschafft haben. Ich bin mir sicher, dass dies auch auf Sebastian und Niklas zutreffen kann.“

SCM-Youngsters-Trainer Christoph Theuerkauf betont die Chancen für Sebastian Bialas und Niklas Döbbel

Für Christoph Theuerkauf, Trainer der Youngsters, ist das Zweitspielrecht für Sebastian Bialas und Niklas Döbbel ein Beleg für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit in Magdeburg: „Wir arbeiten bei den Youngsters, um die Jungs für die zweite und erste Liga vorzubereiten. Da ist es natürlich toll, dass Basti und Niko jetzt diesen Schritt machen – sowohl für uns als Verein in Sachen Nachwuchsarbeit und Anschlussförderung, als auch für die beiden persönlich. Die zwei haben sich in ihrem ersten Jahr bei den Männern stark weiterentwickelt, punkten mit einer hohen Arbeitsmoral, sind sehr fleißig, akribisch in der Vor- und Nachbereitung und allgemein sehr professionell in ihrem Lebensstil. Jetzt belohnen sie sich dafür. Gleichzeitig ist es schön, dass wir die Kooperation mit Dessau so noch einmal zusätzlich mit Leben füllen und zeigen, dass wir Jungs nachschieben können, wenn dort ein Spieler ausfällt.“