Dessau-Roßlau wählt heute einen neuen Oberbürgermeister und den Landtag

Eine Stimmzettel wird in die Wahlurne geworfen. (Symbolbild)

Dessau-Roßlau - In Dessau-Roßlau ist am Sonntag der politisch wichtigste Tag des Jahres angebrochen. Die Einwohner können gleich zweimal wählen: Wie alle Sachsen-Anhalter stimmen sie über den neuen Landtag ab und wählen zudem einen neuen Oberbürgermeister für die nächsten sieben Jahre.

Acht Kandidaten, ausschließlich Männer, sind im Rennen um den OB-Posten: Eiko Adamek (CDU), Robert Reck, Karsten Lückemeyer, Sebastian Rumberg, Jakob Uwe Weber, Frank Lehmann (alle parteilos) sowie Ralf-Peter Weber (Grüne) und Lutz Büttner von der AfD. Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit holen, also 50,1 Prozent erreichen, gibt es eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit dem höchsten Ergebnis.

Dessau-Roßlau liegt im Gebiet zweier Wahlkreise zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt

Dessau-Roßlau liegt auf dem Gebiet zweier Wahlkreise: Wahlkreis 26, der die westlichen Stadtteile und Ortschaften umfasst und 27, der sich bis ins Wittenberger Land erstreckt. Aus jedem dieser Wahlkreise zieht ein Direktkandidat, für den die Erststimme abgegeben wird, in den Landtag ein. Direktkandidaten stellen die CDU, SPD, Linke, Grüne, FDP und AFD. Im Wahlkreis 27 haben auch die Freien Wähler einen Direktkandidaten. Die Zweitstimme kommt hingegen der Partei als Ganzes zugute. Je mehr Zweitstimmen sie sammeln kann, desto mehr Kandidaten auf ihrer Liste kann sie nach Magdeburg schicken.

57 Wahllokale in Dessau-Roßlau öffneten pünktlich um 8 Uhr

Die 57 Wahllokale in Dessau-Roßlau öffneten pünktlich um 8 Uhr und bleiben bis 18 Uhr geöffnet. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass viele der 65.000 OB- und 67.000Landtags-Wähler schon vorab per Brief abgestimmt haben. Die Stadt hat dafür 40 Briefwahllokale eingerichtet.

Am Abend werden rund 750 Wahlhelfer zuerst die Stimmzettel für die Landtagswahl zählen und erst danach die für das Oberbürgermeisteramt. Möglicherweise steht erst spät in der Nacht fest, wer in die Stichwahl einzieht oder sich direkt den Sieg holt. (mz)