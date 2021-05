Dessau-Roßlau unterschreitet 50er-Inzidenz - Wann kommen weitere Lockerungen?

Dessau-Roßlau - Die Sieben-Tages-Inzidenz in Dessau-Roßlau schrumpft und schrumpft. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut nur noch einen Wert von 37,5, nachdem sich die Zahl in der vergangenen Woche um die 50 eingependelt hatte. Durch die aktuelle Entwicklung rücken nun weitere Lockerungen in Reichweite. Sollte die 50 auch in den kommenden Tagen nicht überschritten werden, könnten ab Montag bei vielen Veranstaltungen mehr Personen teilnehmen als aktuell erlaubt. Personen des eigenen Hausstandes könnten sich wieder mit fünf anderen Personen treffen.

Unterdessen meldete das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch elf neue Fälle. Die Betroffenen sind zwischen 16 und 64 Jahre alt. Somit haben sich in Dessau-Roßlau insgesamt schon 3.263 Personen mit Corona angesteckt. Die Zahl der Genesenen erhöht sich auf 2.970.

Im Städtischen Klinikum werden elf Corona-Patienten, von denen zwei auf der Intensivstation liegen, versorgt. In den beiden Testzentren des MVZ in Dessau und Roßlau wurden am Mittwoch 109 Abstriche gemacht, allesamt mit negativem Ergebnis. (mz/oml)