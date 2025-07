500 Euro will es sich Dessau-Roßlau jährlich kosten lassen, den Verein Freunde und Förderer der Hochschule Anhalt zu unterstützen. Was sie sich davon erhofft und welche Ziele der Verein verfolgt.

Dessau/Köthen/Bernburg/MZ. - Für die Stadträte war die Entscheidung auf der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause klar: Einstimmig haben sie den Beitritt der Stadt Dessau-Roßlau in den „Verein der Freunde und Förderer der Hochschule Anhalt“ beschlossen. Die Mitgliedschaft soll im Januar 2026 beginnen. Auch die beiden anderen Standortstädte der Hochschule Anhalt, Köthen und Bernburg, wollen dem Verein dann beitreten. Doch was erhoffen sich Stadt und Stadträte von der Zusammenarbeit, wenn sie den Beitritt mit einem so eindeutigen Votum unterstützen? Und was genau macht der Verein überhaupt?