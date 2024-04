Kosten sind explodiert Mit Video: Dessau-Roßlaus neues Bürgerbüro ist nach langem Warten eröffnet - Das erwartet die Kunden

Nach 2,5 Jahren Bauzeit hat am Montag das neue Bürgerbüro in der Zerbster Straße in Dessau eröffnet. Entstanden ist ein moderner, farbenfroher Anlaufpunkt für die Bürger für 1,47 Millionen Euro. Was man dort erledigen kann.