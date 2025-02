Dessau-Roßlau/MZ. - In Dessau-Roßlaus Haushalt für das aktuelle und die kommenden Jahre klafft ein dickes Finanzloch. Die Kommunalaufsicht verlangt von der Stadt daher, eine Liste vorzulegen, wie sie Geld sparen will – das sogenannte Konsolidierungskonzept. Nachdem der erste Entwurf von Finanzdezernent André Ulbrich vor einigen Wochen komplett beim Stadtrat durchfiel, präsentierte er am vergangenen Mittwoch ein überarbeitetes Papier. Was drinsteht und wie die Lokalpolitik diesmal darauf reagiert.

