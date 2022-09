Der Tourismusverband Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg setzt auf die Liebe

Dessau/MZ - Es gibt den Tourismusverband Welterberegion, es gibt die Touristenkarte Welterbecard, in 14 Tagen erstmals das Welterberadeln. Und seit wenigen Wochen gibt es auch einen neuen Slogan: Welterbe.Liebe. Zu finden ist er gegenwärtig auf einem Großplakat, das bis Ende September auf dem Hauptbahnhof in Leipzig neugierig machen soll auf den Besuch in der Region. Die hat mit Bauhaus, Dessau-Wörlitzer Gartenreich, Luther in Wittenberg und Biosphärenreservat Mittelelbe mehrere Unesco-Welterbestätten zu bieten.