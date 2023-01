Demo gestartet - 1.600 Menschen erinnern in Dessau an 18. Todestag von Oury Jalloh

Der Mann aus Sierra Leone starb 2005 bei einem Brand in einer Gewahrsamszelle im Dessauer Polizeirevier. Vor dem Gebäude legten Politiker und Vereine und Bürger am Samstagvormittag Blumen zur Erinnerung nieder. Am Nachmittag zieht ein Demonstrationszug durch die Stadt hin zum Revier.

Dessau/MZ/AGE - In Dessau erinnern am Samstagnachmittag etwa 1.600 Demonstranten an den 18. Todestag des Asylbewerbers Oury Jalloh, der am 7. Januar in einer Zelle des Polizeireviers in der Dessauer Wolfgangstraße verbrannte. Die Umstände seines Todes gelten auch nach zwei Landgerichtsprozessen als nicht aufgeklärt.