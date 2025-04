Plakate am Gebäude werben für den Erhalt des Horts Zauberburg am jetzigen Standort.

Dessau/MZ. - Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebs Dekita sprach sich am Dienstag für die Sanierung des Hortes Zauberburg an seinem jetzigen Standort am Schochplan aus. Und stimmte damit gegen den Umzug in die Dekita-Einrichtung am Pappelgrund.