Defekter Heißlufttrockner führt in Dessau zu Kellerbrand: Zwei Personen werden leicht verletzt

Einsatz am Sonntagnachmittag

Dessau/MZ. - Ein defekter Heißlufttrockner hat am Sonntag, 10. November, in Dessau einen Kellerbrand ausgelöst. Die Dessau-Roßlauer Feuerwehr war gegen 17 Uhr in die Kreuzbergstraße gerufen worden. Bei der Ankunft wurden die Kameraden von den Hausbesitzern über die mögliche Ursache des Brandes informiert: einen Heißlufttrockner.

Da der Keller stark verraucht war, wurde der Angriffstrupp unter Atemschutz zur Lageerkundung geschickt. Dort konnte tatsächlich ein angebrannter Heißlufttrockner als Ursache gefunden werden. Dieser wurde von dem Trupp ins Freie gebracht. Anschließend wurde der Keller mit einem Lüfter entraucht.

Bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, wurden nach Angaben der Feuerwehr zwei Personen leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 10.000 Euro.

Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Wehren Süd und Waldersee sowie ein Streifenwagen der Polizei.