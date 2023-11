Das Ringen um das Dessauer Gymnasium Walter Gropius geht in die nächste Runde

Dessau-Rosslau/MZ. - Von Pleiten, Pech und Pannen war die gemeinsame Sitzung des Sozial- und Bildungsausschusses mit dem Jugendhilfeausschuss am Donnerstagabend überschattet. Dabei ging es um die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung. Wie sich herausstellte, waren an beide Ausschüsse Tagesordnungen ausgereicht worden, die nicht in jedem Punkt übereinstimmten.