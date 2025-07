„Das Fürstliche Kochbuch“ aus Dessau-Roßlau bietet die Möglichkeit, die gehobene Kochkunst des 18. Jahrhunderts nachzuvollziehen. Über die überraschenden Essgewohnheiten am Hofe von Fürst Franz und wie es zu der Veröffentlichung kam.

„Das Fürstliche Kochbuch“ entführt in die höfische Küche des 18. Jahrhunderts - und überrascht sogar Kenner

„Das Fürstliche Kochbuch“: Die Herausgeber Kristina Schlansky (li.) und Uwe Quilitzsch (re.) bringen die höfische Kulinarik längst vergangener Zeiten gemeinsam mit Gestalterin Melanie Scheer zurück in die Küchen und Esszimmer des 21. Jahrhunderts.

Dessau-Roßlau/MZ. - Wer sich für Kulinarik, Geschichte, Tradition oder gar eine Kombination all dieser Themen begeistern kann, für den mag die aktuelle Neuerscheinung des in Dessau-Roßlau ansässigen 3undzwanzig-Verlags von Interesse sein: Das Fürstliche Kochbuch. Mehrere Hundert Rezepte sowie eine ansprechende Gestaltung versprechen einen besonderen Einblick in die gehobene Esskultur des 18. Jahrhunderts. Bei ihren Recherchen zur höfischen Küche des Fürsten Franz sind die Herausgeber Kristina Schlansky und Uwe Quilitzsch auf einige Überraschungen gestoßen.